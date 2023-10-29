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«Укрпошта» продовжує обмін старих ламп на LED

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 360

Всього в Полтавську область надійшло 1 050 220 LED-ламп

Відгукнувшись на заклик уряду, наприкінці січня 2023 року «Укрпошта» долучилася до Всеукраїнської програми з обміну ламп розжарювання на енергоощадні світлодіоди. Про це повідомив керівник Полтавської філії АТ «Укрпошта» Юрій Набасов.

Всього в Полтавську область надійшло 1 050 220 LED-ламп. Загалом вже обміняли 963 139 штук, й зараз триває програма з обміну ламп для юридичних осіб.

Безкоштовно обміняти старі «жарівки» можуть заклади культури, органи соціального захисту населення і спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (комунальної й державної форми власності), заклади фізичної культури і спорту, суб’єкти надання послуг з управління багатоквартирним будинком або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Вже передано на утилізацію 945 040 штук.

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Автор: Мирослава Українська Джерело фото: kievvlast.com.ua
Теги: укрпошта лампи обмін
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