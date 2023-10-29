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На Кременчуччині 16-річна дівчина пішла гуляти і не повернулася додому

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 363

 

Її шукала поліція

28 жовтня близько 18.00 16-річна мешканка Кременчуцького району пішла гуляти та не повернувся додому. Про це повідомило Кременчуцьке райуправління поліції.

Рідні звернулися за допомогою до поліції. Правоохоронці відділення №2 організували пошуки неповнолітньої.

Пошуки дівчини тривали протягом кількох годин. Близько 3.00 її знайшли. Вона перебувала у Кременчуці.  

Неповнолітню передали рідним. З нею все добре. Обставини події з’ясовують ювенальні поліціянти.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: неповнолітня дівчина пошуки
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