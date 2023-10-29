На Кременчуччині 16-річна дівчина пішла гуляти і не повернулася додому

28 жовтня близько 18.00 16-річна мешканка Кременчуцького району пішла гуляти та не повернувся додому. Про це повідомило Кременчуцьке райуправління поліції.
Рідні звернулися за допомогою до поліції. Правоохоронці відділення №2 організували пошуки неповнолітньої.
Пошуки дівчини тривали протягом кількох годин. Близько 3.00 її знайшли. Вона перебувала у Кременчуці.
Неповнолітню передали рідним. З нею все добре. Обставини події з’ясовують ювенальні поліціянти.
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