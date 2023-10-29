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У Потоках планують створити офіс поліцейського офіцера громади

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 164

 

Робота офіцера охоплюватиме Потоки, Соснівку, Придніпрянське і Малу Кохнівку

Незабаром у Потоківському старостинському округу має запрацювати поліцейський офіцер громади. Офіс розташовуватиметься в Потоках. Про це повідомив начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович 27 жовтня на сесії Кременчуцької міської ради.

Робота офіцера охоплюватиме села Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка. На купівлю автомобіля та мобільного поліцейського офісу з місцевого бюджету виділили 3 млн 309 тис. грн.

— На даний час кандидати пройшли тестування на співбесіді. Планується тестування на поліграфі. Відповідно до рейтингової таблиці, визначать переможця, якого направлять на навчання. Такі кандидати вже є, — сказав керівник поліції.

Хто такий поліцейський офіцер громади?

Як раніше розповідали у Нацполіції, поліцейський офіцер громади — повноправний представник своєї громади, який має орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поліцейський офіцер громади Потоки
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