На вулиці Вадима Пугачова встановили нові світлодіодні світлофори

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 137

Вони з'явилися на ділянці дороги біля Толоки

Днями працівники КП «Міськсвітло» встановили нові світлодіодні світлофори з відліком часу на вулиці Вадима Пугачова, біля Толоки. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.

Всього на цій ділянці дороги працюватимуть 4 транспортних та 2 пішохідних світлофори.

Для роботи нового об’єкту комунальники встановили нові стійки для світлофорів, контролер та провели дроти до них.

Нагадаємо, також нещодавно з'явилися світлофори на перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка.