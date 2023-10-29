На вулиці Вадима Пугачова встановили нові світлодіодні світлофори

Днями працівники КП «Міськсвітло» встановили нові світлодіодні світлофори з відліком часу на вулиці Вадима Пугачова, біля Толоки. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.
Всього на цій ділянці дороги працюватимуть 4 транспортних та 2 пішохідних світлофори.
Для роботи нового об’єкту комунальники встановили нові стійки для світлофорів, контролер та провели дроти до них.
Нагадаємо, також нещодавно з'явилися світлофори на перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.