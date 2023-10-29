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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Що буде, якщо митися дігтярним милом

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 1

 

Дігтярне мило мало хто купляє через його специфічний запах. Але це мило творить справжні дива! Воно дуже корисне для шкіри, волосся та в цілому для здоров'я

Багато хто чув про дігтярне мило, а деякі навіть задивлялися на нього в магазині, але мало хто наважувався купити. Головною причиною відмови від цього косметичного продукту стає його запах. Дійсно, пахне воно не дуже приємно, але його користь для шкіри та волосся варта того, щоб трохи потерпіти запах.

Користь дігтярного мила для обличчя

Дігтярне мило глибоко очищує шкіру, видаляючи надлишок жиру та бруду. Тому якщо у вас є проблема висипань на шкірі, яких ви ніяк не можете позбутися, тоді цей варіант саме для вас. Адже дьоготь, що міститься у складі мила, допомагає не лише зменшити жирність шкіри, а й позбутися комедонів – закритих прищів під шкірою.

Завдяки таким властивостям це мило використовують у разі акне, екземи та псоріазу, різноманітних висипань на шкірі. Окрім того, це дуже дешевий і дієвий засіб від прищів. Аби позбутися висипань на шкірі, дігтярним милом треба вмиватися двічі на день упродовж місяця.

Що буде, якщо мити голову дігтярним милом

Це мило не менш корисне і для волосся, оскільки воно здатне глибоко очистити шкіру голови від надлишкового жиру. Також воно зміцнює корені волосся, тому дуже ефективне в разі його випадіння. Дігтярне мило пришвидшує кровообіг, тому волосся росте швидше і помітно густішає. Ще воно дуже ефективне в боротьбі з лупою і себореєю.

Що буде, якщо митися дігтярним милом

Мило дуже ефективне в очищенні шкіри, тому сприятиме загоєнню висипань і почервонінь на спині, плечах, грудях та інших частинах тіла. Воно також сприяє регенерації шкіри, тому будь-які рани чи подряпини загоюватимуться швидше. Якщо є в наявності захворювання шкіри, мило допоможе зменшити свербіж і висипання.

Кому не можна митися дігтярним милом

Тим, у кого суха або дуже чутлива шкіра, є алергічна реакція на склад мила, не можна ним митися. Попри всі корисні властивості дігтярного мила, ним не можна користуватися щодня. Якщо є така необхідність, його треба застосовувати періодично, для подолання тих проблем, які воно може вирішити.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї поради мило
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