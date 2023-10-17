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Родина, яка постраждала від ракетного удару по Миргороду, отримає 50 тисяч грн на лікування

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 376

 

Станом на 16 жовтня комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир, які були пошкоджені

Родина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Миргороду у ніч з 15 на 16 жовтня, отримає 50 тисяч грн на лікування у межах обласної Комплексної програми. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, відповідне рішення сьогодні, 17 жовтня, ухвалила комісія з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету.

Цю родину рятувальники дістали із-під завалів дому — двох дорослих і десятирічну дитину. Усіх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Також стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки вибухова хвиля пошкодила ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Постраждалих не було.

Усі, хто постраждав від ворожого удару по Миргороду, отримають грошову допомогу з обласного бюджету. Крім того, у людей є можливість скористатися державною підтримкою за програмою «єВідновлення».

Наразі фахівці продовжують обстежувати пошкоджені будинки та квартири, приймають документи від людей на відшкодування збитків за пошкоджене майно. Станом на 16 жовтня комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир.

Нагадаємо, 11 жовтня у Миргороді також лунали вибухи.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Миргород обстріл війна матеріальна допомога
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