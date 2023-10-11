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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді пролунали вибухи (оновлено)

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 1 269

Влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано, - ОВА

У Миргороді пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові канали. Про влучання або збиття інформації поки що немає. За даними моніторингових каналів, попередньо росіяни застосували керована авіаційна ракета  Х-59 з Су-34/35.

Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків та роботи ППО в інтернет.

Оновлено: 14.24

В Полтавській ОВА повідомили, що влучань на території громади не зафіксували.

«Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді. Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила», - Полтавська ОВА.
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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Миргород вибухи ракетний удар
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