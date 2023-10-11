У Миргороді пролунали вибухи (оновлено)

У Миргороді пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові канали. Про влучання або збиття інформації поки що немає. За даними моніторингових каналів, попередньо росіяни застосували керована авіаційна ракета Х-59 з Су-34/35.
Якщо ви стали свідком події - не виставляйте фото та відео наслідків та роботи ППО в інтернет.
Оновлено: 14.24
В Полтавській ОВА повідомили, що влучань на території громади не зафіксували.
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