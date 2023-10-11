Боремося з грипом: народні рецепти

Сьогодні, 14:53 Переглядів: 87

Грип - захворювання сезонне, серйозне і дуже неприємне. І це значить, що зовсім скоро може спалахнути епідемія, і ви маєте зустріти її у всеозброєнні.

У боротьбі з грипом, як то кажуть, усі засоби хороші, тому бабусині рецепти ще ніхто не скасовував! Калина та малина, різноманітні узвари - ці народні методи допоможуть вам у нелегкій боротьбі з грипом!

Рецепт № 1 – цибуля й часник

За перших симптомів грипу розріжте велику соковиту цибулину і дихайте над нею якнайдовше. Процедуру повторюйте близько 4 разів на день. Між "цибулевим вдиханням" займіться часником. Візьміть кілька головок, розімніть і змочіть ним ватяну паличку, помісти її якомога глибше в ніс, тримай близько 15 хвилин.

Рецепт № 2 – смородина, малина та калина

Ніколи не забувайте про старий добрий рецепт бабусі, коли вона робила чай з варення. Якщо змішати в одній склянці смородину, малину і калину, ви отримаєте вітамінну та смачну бомбу, яка вилікує за пару днів так точно!

Рецепт № 3 – ромашка

Хоч і кажуть, що під час грипу приймати ванну не можна, це не стосується ромашкової ванни. Візьміть 400 г ромашки і 10 л окропу, настоюйте близько 2 годин. Процідіть рідину і вилийте у ванну. Процедура триває максимум 15 хвилин при температурі 35 °С.

Рецепт № 4 – оцет і гірчиця

Для боротьби з грипом ноги потрібно тримати в теплі... а також в оцті або гірчиці! Візьміть теплі вовняні шкарпетки та насипте у них суху гірчицю, ходіть так добу-дві. Ще можна зробити оцтовий компрес на ноги або на груди. Для цього змочіть шкарпетки або рушник у суміші оцту, оливкової олії та камфори, залиште на ніч. До ранку вам вже має бути значно легше!

Будьте здорові!