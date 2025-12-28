Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 29 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
З 8.00 до 16.00:
З 8.00 до 17.00:
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Андріївська, 6А, 8/11
вул. Автозаводська, 3–22
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Великокохнівська, 12–28А
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Зинаїди Тулуб, 21/10
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Ігоря Сердюка, 2А
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Трусова, 39–46
вул. Квітки Цісик, 5/48–20А
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Майора Пугача, 13–50/11
вул. Межова, 1–26
вул. Миколи Гоголя, 4/8–21
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Михайла Коцюбинського, 2–6
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Новомежова, 2/1
вул. Олексія Древаля, 24–40/7
вул. Олексія Древаля, 39–94
вул. Перемоги, 11, 13, 13Б, 42/8–50
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Переяславська, 37/12
вул. Полковника Оксанченка, 77
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Софіївська, 2/50
вул. Харківська, 3–30
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
вул. Юрія Руфа, 65А
просп. Свободи, 43, 47
просп. Свободи, 62–102А
проїзд Великокохнівський, 1–61
проїзд Сонячний, 1
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Рівненський, 1–44
пров. Танковий, 2/9–20
туп. Автозаводський, 2–6
туп. Затишний, 12
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
