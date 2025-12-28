У Кременчуці на площі Перемоги діти показали різдвяний вертеп

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 194

Актори розіграли виставу про народження Ісуса Христа, а також співали різдвяних пісень

У Кременчуці на площі Перемоги діти та підлітки влаштували різдвяний вертеп для містян. Виступ відбувся просто неба та зібрав перехожих, які зупинялися подивитися святкову виставу.

Юні учасники розіграли традиційний вертеп із біблійними та фольклорними персонажами. У виставі з’явилися ангел, смерть, цар Ірод та інші образи. Також діти виконували різдвяні пісні та колядки.