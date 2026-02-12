ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині виявили дві незаконні порубки: збитки державі перевищують 830 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 85

 

Державна екологічна інспекція зафіксувала незаконні вирубки дерев у Полтавському районі та Кобеляцькій громаді

Під час здійснення контрольних повноважень поблизу села Самарщина Полтавського району інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували факт незаконної порубки полезахисної лісової смуги. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Центрального округу.

На місці події екологи виявили групу осіб, які за допомогою бензопил здійснювали незаконну вирубку дерев та вантажили зрубану деревину. У ході обстеження встановлено, що було знищено 23 дерева.

 

До місця події викликали працівників Національної поліції. Спільно з правоохоронцями проведено огляд території та заміри пнів зрубаних дерев для визначення розміру шкоди, завданої довкіллю. За попередніми підрахунками, сума збитків становить 419 165,27 гривні.

Крім того, під час подальших перевірок інспектори виявили ще один факт незаконної вирубки — цього разу в межах Кобеляцької громади. Там було спиляно 18 дубів. Розмір шкоди, завданої державі, оцінили у 411 194 гривні.

Наразі Державна екологічна інспекція готує матеріали для передання до правоохоронних органів з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що з травня 2025 року по січень 2026 року шестеро мешканців Лубенської громади здійснювали незаконну порубку дубів у лісосмугах на території громади.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: дерева вирубка екологічна інспекція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх