На Полтавщині виявили дві незаконні порубки: збитки державі перевищують 830 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01

Під час здійснення контрольних повноважень поблизу села Самарщина Полтавського району інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували факт незаконної порубки полезахисної лісової смуги. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Центрального округу.

На місці події екологи виявили групу осіб, які за допомогою бензопил здійснювали незаконну вирубку дерев та вантажили зрубану деревину. У ході обстеження встановлено, що було знищено 23 дерева.

До місця події викликали працівників Національної поліції. Спільно з правоохоронцями проведено огляд території та заміри пнів зрубаних дерев для визначення розміру шкоди, завданої довкіллю. За попередніми підрахунками, сума збитків становить 419 165,27 гривні.

Крім того, під час подальших перевірок інспектори виявили ще один факт незаконної вирубки — цього разу в межах Кобеляцької громади. Там було спиляно 18 дубів. Розмір шкоди, завданої державі, оцінили у 411 194 гривні.

Наразі Державна екологічна інспекція готує матеріали для передання до правоохоронних органів з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що з травня 2025 року по січень 2026 року шестеро мешканців Лубенської громади здійснювали незаконну порубку дубів у лісосмугах на території громади.