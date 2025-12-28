Овнам — гармонію, Левам — фінансові втрати: гороскоп на новорічний тиждень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 175

Для Терезів наступний тиждень може бути напруженим, а Дівам може запам'ятатися відчуттям вселенської гармонії

Овен (21.03-20.04)

Гармонiйний тиждень. Середина тижня вiдкриє перед Овнами широкi можливостi для активного вiдпочинку, спiлкування, творчостi i самовираження. Їх вiдрiзнятиме врiвноваженiсть, умiння слiдувати нормам i традицiям. Тиждень сприятливий i для роботи i для вiдпочинку. Ймовiрно, не буде нiяких перешкод, неприємностi обiйдуть Овнiв стороною, вийде все, що вони намiтять. Можливо, вiдбудеться якась важлива подiя. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 3.

Тілець (21.04-21.05)

Тиждень має подвiйну характеристику. У першiй половинi тижня Тiльцям слiд проявляти пильнiсть: прибуток так само вiрогiдний, як i втрати. Крiм того, можливi неприємностi через плiтки i наговори таємних недоброзичливцiв. Довiрче спiлкування можливе тiльки з близькими людьми. Ймовiрно, що стороннiй вплив приведе до негативних результатiв в дiяльностi Тiльцiв протягом всього минулого тижня. У другiй половинi тижня негативнi тенденцiї йдуть на спад. Посилюються аура i здатнiсть впливати на оточуючих. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 4.

Близнюки (22.05-21.06)

У Близнюкiв-жiнок можливi непорозумiння з давнiм другом. Можливо, їм захочеться в коренi змiнити своє життя. Напружений тиждень вiдносно особистих справ. Вiн символiзує захист життєвих iдеалiв i принципiв, трансформацiю статевої енергiї. Вiрогiдний великий скандал, можливий навiть розрив вiдносин з давнiм партнером. Тиждень сприятливий для прогулянок, контактiв, подорожей. Ймовiрно, Близнюкам вдасться зав`язати кiлька нових дiлових знайомств, якi допоможуть їм надалi. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 31.

Рак (22.06-22.07)

Ракам доведеться контролювати не тiльки роботу пiдлеглих, але й власнi дiї. Вiрогiдна нестримана агресiя стосовно дiтей, тварин. Раки можуть ухвалити безпомилкове рiшення з найважливiших питань i залишаться задоволенi собою i своїми партнерами. Не виключено, що поява на шляху Ракiв невеликих труднощiв пiдштовхне їх до ризикованих i навiть необачних дiй. Друга половина тижня обiцяє вдале вирiшення всiх проблем. Можлива подорож, результатами якої багато хто буде задоволений. Сприятливi днi: 30, 3; несприятливi: 2.

Лев (23.07-23.08)

Iснує вiрогiднiсть значних фiнансових втрат в результатi крадiжки, пограбування або невдалої покупки. Уникайте конфлiкту з незнайомими людьми. Вiдвага i смiливiсть цього разу можуть послужити вам погану службу. Прийом гостей, зустрiчi з родичами або близькими друзями можуть привести до конфлiктiв i розбiжностей. Авторитет i репутацiя Левiв можуть пiддатися несподiваним, навiть агресивним нападкам. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 31.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень припускає активiзацiю вищих сил. Не виключено, що перiод надовго запам`ятається вам вiдчуттям уселенської гармонiї. Ви зможете з блиском проявити себе на будь-якому теренi. Проте прагнення братися за здiйснення глобальних проектiв може обернутися проти вас. Тиждень примирень, душевного i емоцiйного пiдйому. Цього тижня у багатьох Дiв виявиться нiби внутрiшнє бачення, осяяння. I навпаки, людина може поводитися як слiпець в побутових ситуацiях. Сприятливi днi: 29, 2; несприятливi: 30.

Терези (24.09-23.10)

Напружений тиждень, пов`язаний з отриманням невiрної iнформацiї, образами, непорозумiннями. Знову велика вiрогiднiсть сiмейної сварки. Тиждень має неоднозначну характеристику. Ваше становище у всiх сферах життя знаходиться в нестiйкому станi: удача так само вiрогiдна, як i невдача. Тривожний перiод, пов`язаний з виникненням i загостренням захворювань, передчуття нещастя, очiкування недобрих звiсток. Не можна перенавантажувати зiр. Ви можете незаслужено образити близьку людину одним необережним словом. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 2.

Скорпіон (24.10-22.11)

Скорпiонiв чекають розчарування i обмани. Багато представникiв цього знаку зiткнуться зi зрадою i низькiстю. Це може послужити спусковим гачком нервовому зриву або депресивному стану. Зазнавши невдачi в коханнi, деякi Скорпiони особливо гостро переживатимуть самотнiсть. Друга половина тижня розташовує до просування в намiченому напрямi. Талановитi Скорпiони матимуть сильний зв`язок з космосом. Вони можуть досягти значних висот в життi, але можуть i погубити свiй талант, використавши його на досягнення неблагої мети. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 3.

Стрілець (23.11-21.12)

Напружений тиждень. Вiрогiдний великий скандал або розрив вiдносин з давньою приятелькою. Сварки i взаємнi образи можуть повнiстю виключити можливiсть примирення. Критичний тиждень. Ймовiрно негативний вплив або помилкова порада, що може призвести до фiнансових втрат або негативно позначитися на особистому життi. Будьте напоготовi буквально у всьому. Сприятливi днi: 2, 3; несприятливi: 31.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень припускає вiдпочинок, iнертнiсть, непомiтнiсть. Козероги не будуть здiбнi до активної дiяльностi. Погоднi умови або суспiльно-полiтична ситуацiя примусять їх сидiти вдома. Вiрогiднi нез`ясовна печаль, нудьга, сонливiсть. Багатьом Козерогам буде важко впоратися з цими станами самотужки. Тиждень припускає зростання енергетичного потенцiалу, особистої чарiвностi, шарму. Не виключено, що Козероги зустрiнуться з цiкавими людьми, абсолютно протилежними їм за своїм свiтоглядом i способом життя. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 2.

Водолій (21.01-19.02)

Несприятливий тиждень для спiлкування, який сприятиме розриву вiдносин. Люди, з якими Водолiї познайомляться, можуть зiграти в їхньому життi негативну роль. Можливо, у Водолiїв з`являться новi iдеї, якi змiнять їхнiй iмiдж. Суперечливий тиждень. У першiй половинi тижня вiрогiднi дисгармонiя у спiлкуваннi, нападки i причiпки зi сторони близьких, поява проблем на порожньому мiсцi. У другiй половинi тижня у Водолiїв з`явиться надiя на краще майбутнє. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 2.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень характеризується помилками. Несприятливий час для укладення шлюбу, переїзду, подорожей. Не все лагодитиметься вдома i на роботi. Можливо, Риби будуть зайнятi професiйними проблемами навiть вечорами. Тиждень характеризується зловживанням владою, злiстю, гнiвом. Риби опиняться пiд впливом негативних емоцiй, про що потiм жалкуватимуть. Сприятливi днi: 30, 2; несприятливi: 4.