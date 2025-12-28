У Кременчуцькому районі за вечір сталися дві пожежі в приватних господарствах

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 56

Учора, 27 грудня, на Кременчуччині сталися дві пожежі на території приватних домоволодінь. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління ДСНС у Полтавській області.

Близько 20.19 пожежа виникла у селі Єристівка Пришибської громади. Там загорілася господарча споруда. Вогонь знищив вікно, двері та майно, ще частину будівлі пошкодило — стіни та стелю закоптило на площі близько 30 квадратних метрів. Пожежу ліквідували силами місцевої пожежної охорони села Пришиб.

Ще одна пожежа сталася близько 20.53 у селі Михайленки Піщанської громади на території дитячого садка «Росинка». Там загорілася літня кухня. Вогонь знищив покрівлю на площі близько 60 квадратних метрів, майно та близько трьох кубометрів дров. Також закоптило стіну на площі 10 квадратних метрів.

До гасіння залучали рятувальників 16-ї та 14-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також місцеву пожежну охорону Піщанської громади. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Літню кухню вдалося врятувати від повного знищення.

Постраждалих внаслідок обох загорянь немає. Причини обох пожеж встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у п'ятницю на Кременчуччині за добу сталися дві пожежі в житлових будинках: одна людина загинула.