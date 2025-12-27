ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Кременчуччині за добу сталися дві пожежі в житлових будинках: одна людина загинула

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 168

 

Рятувальники встановлють причини загорянь

Учора, 26 грудня, у Кременчуцькому районі зафіксували дві пожежі в житлових будинках. В одній із них обійшлося без постраждалих, в іншій загинув чоловік. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Як повідомили рятувальники, перша пожежа сталася о 7.21 у селі Очеретувате Семенівської сільської громади. Загорівся житловий будинок. Вогонь пошкодив перекриття на площі близько одного квадратного метра. Будинок вдалося врятувати. До гасіння залучали підрозділ 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Того ж дня о 16.50 пожежа виникла в житловому будинку в селі Святилівка Градизької селищної громади. Унаслідок займання загинув один чоловік. Вогнем було пошкоджено домашнє майно, а стіни закопчено на площі близько шести квадратних метрів. За інформацією ДСНС, підрозділи рятувальників на гасіння цієї пожежі не викликалися.

Обставини та причини обох пожеж з’ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок пожежі у приватному будинку на Глобинщині загинула людина.

Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
