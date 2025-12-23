За минулу добу у Кременчуцькому районі сталося 3 пожежі — на Глобинщині загинула людина

За минулу добу, 22 грудня, у Кременчуцькому районі сталося 3 пожежі. Усі пожежі на Кременчуччині сталися у приватних житлових будинках. Одна з них забрала життя людини. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 22 грудня, о 05.00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вулиці Віри Холодної у Кременчуці. Рятувальники, які прибули на місце виклику оперативно загасили пожежу та врятували від знищення вогнем будинок. Постраждалих на цій пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

О 07.30 рятувальники отримали сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Федорівка Глобинської громади. Прибувши на місце виклику вогнеборці встановили, що вогнем охоплено дві житлові кімнати будинку. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі та у одній з кімнат було знайдено тіло 67-річного власника будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Учора близько 13.00 надійшло сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Піщане. На місце виклику прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та Піщанська місцева пожежна охорона. У будинку загорівся диван. Пожежу оперативно ліквідували та не дали вогню знищити будинок. Ймовірно, що пожежа виникла від акумулятора до електроінструменту, який був увімкнений в електромережу для зарядження. Постраждалих на цій пожежі не зареєстровано.

Нагадаємо, учора ми писали з посиланням на повідомлення поліції, що під час пожежі в Кременчуцькому районі загинув 67-річний чоловік. За даним фактом поліція планувала відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.