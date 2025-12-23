Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

За минулу добу у Кременчуцькому районі сталося 3 пожежі — на Глобинщині загинула людина

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 3

 

Усі пожежі на Кременчуччині сталися у приватних житлових будинках

За минулу добу, 22 грудня, у Кременчуцькому районі сталося 3 пожежі. Усі пожежі на Кременчуччині сталися у приватних житлових будинках. Одна з них забрала життя людини. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 22 грудня, о 05.00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вулиці Віри Холодної у Кременчуці. Рятувальники, які прибули на місце виклику оперативно загасили пожежу та врятували від знищення вогнем будинок. Постраждалих на цій пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

О 07.30 рятувальники отримали сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Федорівка Глобинської громади. Прибувши на місце виклику вогнеборці встановили, що вогнем охоплено дві житлові кімнати будинку. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі та у одній з кімнат було знайдено тіло 67-річного власника будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Учора близько 13.00 надійшло сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Піщане. На місце виклику прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та Піщанська місцева пожежна охорона. У будинку загорівся диван. Пожежу оперативно ліквідували та не дали вогню знищити будинок. Ймовірно, що пожежа виникла від акумулятора до електроінструменту, який був увімкнений в електромережу для зарядження. Постраждалих на цій пожежі не зареєстровано.

Нагадаємо, учора ми писали з посиланням на повідомлення поліції, що під час пожежі в Кременчуцькому районі загинув 67-річний чоловік. За даним фактом поліція планувала відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежа будинок загинув Глобинська міська територіальна громада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх