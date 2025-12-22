Пожежа в Кременчуцькому районі: загинув 67-річний чоловік

22 грудня близько 8.30 до райнного управління поліції надійшло повідомлення про пожежу від жителів села Федорівка Кременчуцького району. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

На місце події прибули рятувальники та слідчі Кременчуцького районного-управління поліції. Після локалізації пожежі у будинку знайшли тіло 67-річного чоловіка, без ознак життя. Для зʼясування причин смерті призначили судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція вирішує питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинилло пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого тижня в Полтаві, під час пожежі на підприємстві, загинув чоловік.