У Полтаві під час пожежі на підприємстві загинув чоловік

Сьогодні, 18:44 Переглядів: 182

19 грудня, близько 10.20, на вулиці Заводській у Полтаві сталася пожежа на підприємстві, яке заправляє газові балони. Після ліквідації вогню рятувальники та поліція виявили на місці загиблого чоловіка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними, під час заправки водневого балона стався вибух, після чого виникла пожежа. Коли займання локалізували, правоохоронці знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

Поліціянти встановили, що загиблому було 48 років, він — мешканець Запорізької області. Для з’ясування точної причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини та причини події. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині у лісосмузі виявили схованку зі зброєю та боєприпасами.