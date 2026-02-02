У Кременчуці за тиждень зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ГРВІ

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 107

У Кременчуці упродовж минулого тижня, із 26 січня по 1 лютого, зареєстрували 1 564 випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Із загальної кількості хворих у 189 пацієнтів діагностували грип, ще у двох — COVID-19. Переважна більшість випадків припадає на дітей — їх захворіло 923.

На грип захворіли 185 дітей, 47 із них госпіталізували до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Серед дорослих грип підтвердили у 4 пацієнтів, 2 із них також госпіталізували.

COVID-19 виявили в однієї дитини та одного дорослого. Обох пацієнтів доправили до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». За звітний період летальних випадків від COVID-19 у місті не зафіксували.

Крім того, протягом минулого тижня з діагнозом ГРВІ до інфекційного відділення госпіталізували 11 дітей та одного дорослого.

Проте, за словами медиків, попри підвищення кількості хворих поточний рівень захворюваності у Кременчуці залишається нижчим за епідемічний поріг.

У місті також повідомили про наявність вакцин від COVID-19 виробника Pfizer. Щеплення можна зробити безоплатно в пунктах вакцинації у будні дні.

Зокрема, з 9.00 до 17.00 вакцинація проводиться за адресами:

вул. Київська, 14;

вул. Квітки Цісик, 1а;

квартал 278, 13б;

просп. Лесі Українки, 80;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101.

З 11.00 до 13.00 щеплення можна зробити на вул. Лікаря Бончука, 9, а з 8.00 до 16.00 — на вул. Івана Мазепи, 26.

Для уточнення порядку вакцинації містянам радять звертатися до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

Нагадаємо, нещодавно лікарка-епідеміологиня Лариса Коровіна розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що у цьому році захворюваність на грип та ГРВІ пацієнти переносять важче.