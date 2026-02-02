У Кременчуці під час пожежі згоріла прибудова до житлового будинку

Сьогодні, 2 лютого, в одному із приватних будинків Кременчука сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС у Полтавській області.
Відомо, що на місце події прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно ліквідували пожежу.
Вогнем було знищено прибудову до житлового будинку, однак основну частину оселі вдалося врятувати.
До гасіння пожежі залучали особовий склад та пожежну техніку ДСНС. Причину виникнення загоряння наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, учора упродовж доби у Кременчуці та районі сталися 4 пожежі.
