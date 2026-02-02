Микола Корецький
Надзвичайні новини

У перший день лютого на Кременчуччині сталися чотири пожежі — надзвичайники

Сьогодні, 10:32

 

Пожежі фіксували у житлових будинках та господарчих спорудах

Упродовж першого дня лютого у Кременчуці та районі сталися чотири пожежі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС у Полтавській області. Усі займання вдалося загасити, житлові будинки від знищення вогнем врятували.

Близько 1.00 повідомлення про пожежу надійшло з села Кривуші. Рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини разом із працівниками місцевої пожежної охорони встановили, що вогонь виник у приватному будинку та охопив площу близько 10 кв. м. Пожежу ліквідували, будинок вдалося врятувати. Попередньо, загоряння сталося через димар пічного опалення.

 

Приблизно в той же час пожежа виникла у господарчій споруді в одному з сіл Глобинської громади. На місце виїхали два пожежні автомобілі 6-ї державної пожежно-рятувального підрозділу. Вогонь охопив дах споруди на площі близько 30 кв. м. Рятувальники загасили пожежу та не допустили поширення полум’я на розташований поруч житловий будинок. Причину займання встановлюють.

Близько 10.00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Панасівка Козельщинської громади. Вогнем було охоплено шиферне покриття господарчої споруди на площі близько 40 кв. м. Вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної підрозділу ліквідували пожежу та врятували від знищення споруду й сусідній житловий будинок. Причину загоряння з’ясовують.

Окрім цього, 1 лютого близько 15.50 пожежа сталася на вулиці Ботанічній у Кременчуці. У житловому будинку згоріли електролічильник та електропроводка, стіни закоптило на площі близько 4 кв. м. Підрозділи ДСНС до гасіння пожежі не залучалися.

Нагадаємо, цими вихідними у Полтаві надзвичайники врятували двох дітей із пожежі у квартирі.


Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
