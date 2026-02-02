У січні був рекордний обсяг імпорту електроенергії з ЄС, що допомогло втримати енергосистему України

Це стало можливим завдяки розширенню пропускної здатності — у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом
У січні 2026 року був рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомило Міністерство енергетики України.
У Міненерго додали, що залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів. Це дозволяє зменшити загальний дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень світла.
Така підтримка української енергосистеми стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності — у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E, додають у міністерстві.
Імпорт електроенергії з ЄС у січні відбувався на тлі систематичних російських атак по енергетичній інфраструктурі України, після яких запровадили режим надзвичайної ситуації в енергосистемі. Наразі найскладніша ситуація у Києві та Київській області. Втім, Кременчук та Полтава за підсумками січня посіли перші місця в Україні за тривалістю відключення електроенергії.
Нагадаємо, в умовах довготривалих знеструмлень для більшості споживачів у соцмережах знову активізувались маніпулятивні повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію до сусідніх держав. НЕК «Укренерго» повідомила, що це елемент ворожої ІПСО. Більшість таких дописів, з майже однаковими тезами та «доказами», не мають нічого спільного з логікою та реальністю. Мета такої активності у соцмережах — посіяти недовіру, злість та розбрат у суспільстві, спекулюючи на чутливій для українців темі.
«Кременчуцький Телеграф» раніше писав про міфи та фейки щодо «експорту електроенергії з України». Маніпулятори зазвичай посилаються на сайт ENTSO-E, де нібито можна знайти цьому підтвердження. Це свідома маніпуляція, схожа на ворожу ІПСО. Замість комерційного експорту електроенергії, який припинений з травня 2024 року, маніпулятори демонструють сторінку з даними про фізичні транскордонні перетоки та транзит електроенергії.
