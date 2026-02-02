У січні був рекордний обсяг імпорту електроенергії з ЄС, що допомогло втримати енергосистему України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 118

Це стало можливим завдяки розширенню пропускної здатності — у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом

У січні 2026 року був рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомило Міністерство енергетики України.

— 41,987 ГВт*год — рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит, — йдеться у повідомленні.

У Міненерго додали, що залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів. Це дозволяє зменшити загальний дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень світла.

Світло вимикатимуть рідше: на Полтавщині послабили ГПВ

Така підтримка української енергосистеми стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності — у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E, додають у міністерстві.

Імпорт електроенергії з ЄС у січні відбувався на тлі систематичних російських атак по енергетичній інфраструктурі України, після яких запровадили режим надзвичайної ситуації в енергосистемі. Наразі найскладніша ситуація у Києві та Київській області. Втім, Кременчук та Полтава за підсумками січня посіли перші місця в Україні за тривалістю відключення електроенергії.

Обережно — фейки: у соцмережах знову з’явилися маніпуляції щодо експорту електроенергії Україною

Нагадаємо, в умовах довготривалих знеструмлень для більшості споживачів у соцмережах знову активізувались маніпулятивні повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію до сусідніх держав. НЕК «Укренерго» повідомила, що це елемент ворожої ІПСО. Більшість таких дописів, з майже однаковими тезами та «доказами», не мають нічого спільного з логікою та реальністю. Мета такої активності у соцмережах — посіяти недовіру, злість та розбрат у суспільстві, спекулюючи на чутливій для українців темі.

Експорт електроенергії з України та її перетоки: міфи, маніпуляції чи ІПСО

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав про міфи та фейки щодо «експорту електроенергії з України». Маніпулятори зазвичай посилаються на сайт ENTSO-E, де нібито можна знайти цьому підтвердження. Це свідома маніпуляція, схожа на ворожу ІПСО. Замість комерційного експорту електроенергії, який припинений з травня 2024 року, маніпулятори демонструють сторінку з даними про фізичні транскордонні перетоки та транзит електроенергії.

Імпорт електроенергії у грудні порівняно з листопадом зріс на 53%: Україна встановила рекорд

Нещодавно ми повідомляли, що грудень 2025 року став піковим для українського енергоринку — обсяги імпорту електроенергії зросли на 53% порівняно з листопадом, сягнувши майже 640 тисяч МВт-год. Це найвищий показник за весь минулий рік.

А перед тим ми писали, що у листопаді Україна імпортувала з Європи найбільше електроенергії за 2025 рік.

Ми також писали, що Україна домовилася з ЄС про збільшення імпорту електроенергії у грудні до 2,3 ГВт.