ГО "Захист держави"
Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам’яті поколінь
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Україна, Світ

Україна домовилася з ЄС про збільшення імпорту електроенергії у грудні до 2,3 ГВт — «Укренерго»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 165

 

Наразі доступну спроможність імпорту у 2,1 ГВт Україна не може використати у повному обсязі через обмеження в енергосистемі, які виниклі внаслідок російських обстрілів

Україна домовилася з європейською енергосистемою ENTSO-E про збільшення ліміту на імпорт електроенергії в грудні — з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. Про це сьогодні під час брифінгу розповів голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, сторони вже узгодили відповідні технічні параметри на наступний місяць, тож у грудні українські споживачі зможуть отримувати більше електроенергії з Європи.

Водночас, за словами Зайченка, зараз Україна не може у повному обсязі  використати чинний ліміт у 2,1 ГВт через технічні обмеження в енергосистемі, які виниклі внаслідок російських обстрілів. Але їх уже усувають енергетики.

Він зазначив, що імпорт зараз здійснюється у межах фактичної потреби підприємств, які використовують його для уникнення вимушених відключень або зменшення потужності. Збільшення пропускної спроможності дозволить підвищити стабільність енергопостачання у зимовий період.

У жовтні 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза у порівнянні з вереснем, а порівняно з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі. Близько половини електроенергії Україна імпортує з Угорщини, на другому місці Польща.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. У Горішніх Плавнях росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Після цього на Полтавщині використовується графік погодинних відключень електроенергії.

Учора, 10 листопада, на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький заявив, що ситуація у Кременчуці контрольована, проте є певні складнощі.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго імпорт електроенергія Євросоюз
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх