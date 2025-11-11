Україна домовилася з ЄС про збільшення імпорту електроенергії у грудні до 2,3 ГВт — «Укренерго»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 165

Наразі доступну спроможність імпорту у 2,1 ГВт Україна не може використати у повному обсязі через обмеження в енергосистемі, які виниклі внаслідок російських обстрілів

Україна домовилася з європейською енергосистемою ENTSO-E про збільшення ліміту на імпорт електроенергії в грудні — з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. Про це сьогодні під час брифінгу розповів голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, сторони вже узгодили відповідні технічні параметри на наступний місяць, тож у грудні українські споживачі зможуть отримувати більше електроенергії з Європи.

Водночас, за словами Зайченка, зараз Україна не може у повному обсязі використати чинний ліміт у 2,1 ГВт через технічні обмеження в енергосистемі, які виниклі внаслідок російських обстрілів. Але їх уже усувають енергетики.

Він зазначив, що імпорт зараз здійснюється у межах фактичної потреби підприємств, які використовують його для уникнення вимушених відключень або зменшення потужності. Збільшення пропускної спроможності дозволить підвищити стабільність енергопостачання у зимовий період.

У жовтні 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза у порівнянні з вереснем, а порівняно з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі. Близько половини електроенергії Україна імпортує з Угорщини, на другому місці Польща.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. У Горішніх Плавнях росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Після цього на Полтавщині використовується графік погодинних відключень електроенергії.

Учора, 10 листопада, на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький заявив, що ситуація у Кременчуці контрольована, проте є певні складнощі.