Ситуація контрольована, проте є певні складнощі: Малецький про забезпечення міста електроенергією

09:59

Після обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок понеділка у Кременчуці ситуація контрольована, проте є певні складнощі. Про це на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 10 листопада, розповів міський голова Віталій Малецький.

— Графік не дуже сприятливий, тому що фактично немає ніякої генерації… Треба певний час нам потерпіти, позаяк енергетики дійсно роблять усе можливе, для того щоб відновити можливість генерації, — повідомив міський голова.

Малецький наголосив, що енергетичні підприємства у Кременчуці та поблизу нього зруйновані, тому наразі немає можливості забезпечити жителів міста електроенергією хоча б упродовж 5 годин поспіль.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. У Горішніх Плавнях росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки по Полтавщині травмовано людину. Кременчук також повністю залишився без електроенергії, у місті воду подавали за графіком.