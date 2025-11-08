У Кременчуці немає світла на всій території міста — мер

8 листопада після чергової масованої атаки російських військ Кременчук повністю залишився без електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
За його словами, у місті починають працювати пункти незламності.
Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації.
На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень.
