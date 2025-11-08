Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина — ОВА

У ніч на 8 листопада російські війська завдали масованого удару по Полтавській області, цілячи в об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Внаслідок атаки травмована одна людина, їй надають медичну допомогу.
У Кременчуцькій громаді відсутнє електропостачання, вода та частково опалення. Для населення організовують підвезення води, повідомили в ОВА.
Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації.
На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
