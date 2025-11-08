Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина — ОВА

Водночас Кременчук залишився без світла, води й частково опалення, кажуть в ОВА

У ніч на 8 листопада російські війська завдали масованого удару по Полтавській області, цілячи в об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Внаслідок атаки травмована одна людина, їй надають медичну допомогу.

У Кременчуцькій громаді відсутнє електропостачання, вода та частково опалення. Для населення організовують підвезення води, повідомили в ОВА.

