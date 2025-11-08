У Кременчуці воду подаватимуть за графіком — міськрада

Через повне знеструмлення міста кременчуцький водоканал перейшов на резервне живлення. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 8 листопада.
Як повідомила міська влада, подача води до міської мережі здійснюється за графіком:
Будні дні:
Вихідні дні:
Окремо вирішується питання подачі води до будинків, де для верхніх поверхів потрібне додаткове підкачування насосами, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.
На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.