У Кременчуці воду подаватимуть за графіком — міськрада

Водоканал працює на генераторах, подача води — кілька годин на добу

Через повне знеструмлення міста кременчуцький водоканал перейшов на резервне живлення. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 8 листопада.

Як повідомила міська влада, подача води до міської мережі здійснюється за графіком:

Будні дні:

06.00–09.00

18.00–21.00

Вихідні дні:

08.00–11.00

18.00–21.00

Окремо вирішується питання подачі води до будинків, де для верхніх поверхів потрібне додаткове підкачування насосами, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.