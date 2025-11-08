Росія запустила по Україні майже пів сотні ракет та понад 400 дронів: що відомо

Сьогодні, 10:28

У ніч на 8 листопада росіяни атакували Україну 450 ударними безпілотниками та 45 ракетами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомили у Повітряних силах, російські війська запустили 458 дронів Shahed і Geran, 25 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23, 10 крилатих ракет «Іскандер-К», 7 ракет «Кинджал» та 3 «Калібри».

Основні напрямки удару — Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Повітряний простір обороняли авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Станом на 10.00 протиповітряні сили збили або подавили 415 цілей, серед яких 406 дронів і 9 ракет. Відомо про 26 влучань і падіння уламків у різних регіонах країни. Інформацію щодо ще 10 ракет уточнюють.

