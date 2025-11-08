Росія запустила по Україні майже пів сотні ракет та понад 400 дронів: що відомо

У ніч на 8 листопада росіяни атакували Україну 450 ударними безпілотниками та 45 ракетами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомили у Повітряних силах, російські війська запустили 458 дронів Shahed і Geran, 25 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23, 10 крилатих ракет «Іскандер-К», 7 ракет «Кинджал» та 3 «Калібри».
Основні напрямки удару — Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Повітряний простір обороняли авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
Станом на 10.00 протиповітряні сили збили або подавили 415 цілей, серед яких 406 дронів і 9 ракет. Відомо про 26 влучань і падіння уламків у різних регіонах країни. Інформацію щодо ще 10 ракет уточнюють.
Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.
На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.