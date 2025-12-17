{user_fullname}
У листопаді Україна імпортувала з Європи найбільше електроенергії за 2025 рік

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 90

 

Порівняно з листопадом минулого року у листопаді 2025-го імпорт зріс у 2,6 раза

Імпорт електроенергії у листопаді збільшився на 17,2% — до 414,7 тис. МВт*год і сягнув максимального значення від початку 2025 року. Про це повідомив аналітичний центр DIXI Group.

Після атаки 30 жовтня з 1-го листопада імпорт виріс до 23,6 тис. МВт*год, що на 86,3% більше ніж день тому. Аналогічна картина також спостерігалася після ударів 8 та 19 листопада, а також після атак 25 та 29 листопада.

У листопаді найбільше зростання імпорту забезпечила Словаччина — обсяги збільшилися у 10,3 раза! Постачання з Молдови зросло удвічі, з Угорщини — на 2,5%. Імпорт з Румунії та Польщі, навпаки, скоротилося — на 7,6% і 22,9% відповідно.

В структурі імпорту за напрямами надходження електроенергії доля Угорщини становила 184,5 тис. МВт*год (44,5%), Словаччини — 78,6 тис. МВт*год (19%), Румунії — 71 тис. МВт*год (17,1%), Польщі — 61,8 тис. МВт*год (14,9%) та Молдови — 18,8 тис. МВт*год (4,5%).

Порівняно з листопадом минулого року (162,4 тис. МВт*год) у листопаді 2025-го імпорт зріс у 2,6 раза.

Експорт електроенергії у листопаді був незначним і здійснювався лише до 10 числа, а з 11 листопада повністю припинився. Основні обсяги експорту здійснювалися у нічний період з 01:00 до 05:00 та вранці й удень з 09:00 до 14:00.

Україна досягла домовленості з ENTSO-E про збільшення з 1 грудня 2025 р. максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів для імпорту електроенергії з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

Експорт електроенергії з України та її перетоки: міфи, маніпуляції чи ІПСО 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна домовилася з ЄС про збільшення імпорту електроенергії у грудні до 2,3 ГВт.

Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго імпорт експорт електроенергія
