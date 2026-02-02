Кременчуцький фотограф Олександр Попенко звертається по допомогу

Кременчуцький фотограф Олександр Попенко наразі проходить лікування в одній з лікарень.
Олександр був мобілізований у 2025 році. У вересні чоловіка вивели поза штат частини, через що в нього відсутні гроші на лікування.
Фотограф звертається по допомогу до всіх небайдужих кременчуківців.
Закинути гроші на лікування можна на карту 5355 28005533 4468.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.