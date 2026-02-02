Не 1,3 мільйона, а «лише» 337 тисяч із ВПО у січні залишилися без пенсій — Мінсоцполітики

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що профільне міністерство замість визнання проблеми та її термінового вирішення перекладає відповідальність на пенсіонерів

У суботу, 31 січня, в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України відреагували на інформацію щодо невиплати у січні пенсій понад 1,3 млн пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб. Про це писали багато ЗМІ, зокрема й наше видання, посилаючись на заяву омбудсмана Дмитра Лубінця.

— Інформація, яка поширюється в окремих медіа та соцмережах про нібито припинення пенсійних виплат для 1,3 мільйона пенсіонерів, не відповідає дійсності. Станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів виключно з визначених законодавством причин, — йдеться у йдеться у заяві Мінсоцполітики.

У міністерстві назвали про яких саме осіб йде мова — це особи з числа ВПО, які:

не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;

не повідомили Пенсійний фонд України про неотримання пенсії від РФ.

У Мінсоцполітики додали, що від початку 2026 року частині цих громадян пенсійні виплати були поновлені — пенсії їм виплачені у січні, а понад 48 тисяч осіб отримають поновлені виплати у лютому.

Наразі без підтвердженої інформації залишаються пенсійні справи осіб, у яких:

як адреси отримання виплат досі зазначені населені пункти на тимчасово окупованих територіях;

або які виїхали з ТОТ та не повідомили про неотримання виплат від РФ.

У відомстві також пояснили чому потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

— Фізична ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою. В умовах повномасштабної війни вона необхідна, щоб держава, зокрема в межах міжнародних фінансових зобов’язань, була впевнена: соціальні виплати отримує саме та особа, якій вони призначені, — наголошують у Мінсоцполітики.

Для поновлення виплати пенсій особам з числа ВПО потрібно пройти таку ідентифікацію.

Перевірити наявність у ПФУ інформації про факт та дату проходження останньої фізичної ідентифікації можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд». Для цього необхідно скористатися сервісом «Моя ідентифікація». Покрокову інструкцію, як це зробити — читайте тут.

Якщо ж фізична ідентифікація не пройдена, то це можна зробити кількома способами. Як це зробити можна прочитати тут.

Якщо виплату пенсії припинено через неподання повідомлення про неотримання пенсії від РФ, то подати таке повідомлення можна кількома способами:

онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі «Дистанційне інформування» необхідно поставити позначку навпроти рядка «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення РФ» (детальніше);

під час відеоідентифікації — як відповідь на запитання працівника ПФУ;

поштовим відправленням (в т. ч. з оголошеною цінністю) — для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном: повідомлення про отримання / неотримання виплат від РФ (у довільній формі) разом із посвідченням про перебування в живих, або зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

337 тисяч людей — «це не така вже й велика проблема»?

У відповідь на ці виправдання Мінсоцполітики омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що профільне міністерство замість того, щоб визнати проблему та терміново її вирішити, пішло найпростішим шляхом — перекласти відповідальність на самих пенсіонерів.

— Сьогодні Міністерство соціальної політики фактично підтвердило те, про що я говорив учора. Із 1,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб 337 тисяч пенсіонерів ВПО залишилися без виплат. За версією Мінсоцполітики — це не така вже й велика проблема. Для міністерства, можливо, а для 337 тисяч людей — це відсутність грошей на ліки, їжу та комунальні послуги. І це не статистика. Це життя, — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець зауважив, що реальність інша — навіть ті, хто пройшов цифрову ідентифікацію, згодом були змушені особисто йти до відділень Пенсійного фонду через технічні збої. Тобто «цифрова держава» не спрацювала, а люди отримали черги, нерви та приниження.

— Також постає просте питання, на яке немає відповіді: що робити людям без смартфона?Без «Дії»? Тим, хто через інвалідність фізично не може прийти до ПФУ? Відповідь одна — нічого. Виплати просто зупинені, — написав він.

Омбудсман зауважив, що виплати призупинені з таких видів пенсійного забезпечення:

пенсії по інвалідності;

пенсії у зв’язку з втратою годувальника (сюди відносяться також діти загиблих військових);

пенсії за віком;

пенсії за вислугу років;

регресні виплати — страхові виплати за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

щомісячні довічні грошові утримання (суддям у відставці).

Тобто, у разі якщо особа є ВПО, перебуває на ТОТ або за межами України та до 31.12.2025 не подала інформацію про неотримання пенсії від органів РФ, виплату вищезазначених видів пенсій було припинено.

Дмитро Лубінець назвав цю ситуацію «абсурдом у чистому вигляді» та додав, що читає коментарі людей, які:

пройшли онлайн-ідентифікацію, але їх все одно змусили йти особисто;

годинами стояли в чергах, а їх просто розвертали без пояснень;

роками живуть на підконтрольній території, але через технічну підміну адрес до них застосовують вимоги для ТОТ чи закордону;

від них вимагають довідки від окупаційних органів, які фізично неможливо отримати.

— Сьогодні я цілий день розбираюся з цією ситуацією. Прочитав усі коментарі, а з деякими поспілкувався особисто. Закликаю людей: пишіть свої історії, поширюйте інформацію, вказуйте, на що ще треба звернути увагу. Це потрібно, щоб сформувати чітку, повну і публічну вимогу до Уряду, — закликав омбудсман.

Він повідомив, що у понеділок направить листа премʼєр-міністеркі України Юлії Свириденко з вимогою:

негайно розблокувати виплати;

продовжити терміни ідентифікації;

виправити технічні помилки;

забезпечити реальну, а не формальну онлайн-ідентифікацію;

припинити перекладати відповідальність на людей.

— Завдання держави — не ускладнювати шлях до власної пенсії, а гарантувати безперервність і доступність соціальних виплат, особливо для найвразливіших. Можливо, варто витратити час на виправлення системи, а не на публічні дискусії про те, чия це «не така вже й велика проблема», — резюмував Дмитро Лубінець.

Учора ефірі національного телемарафону він розповів про реалізацію постанови Кабміну № 299 та її наслідки для пенсіонерів з числа ВПО та повідомив про заплановану на 3 лютого зустріч із міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України з цього приводу.

— Моя позиція незмінна: пенсія є набутим соціальним правом, гарантованим статтею 46 Конституції України. Держава не може ставити реалізацію цього права в залежність від додаткових ідентифікацій чи цифрових ресурсів, особливо коли йдеться про найбільш вразливі категорії людей, — заявив омбудсман.

