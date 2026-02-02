Минулого тижня у Кременчуці народилися 24 дитини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 92

За минулий тижень, із 26 січня по 1 лютого, у Кременчуці на світ з’явилися 24 дитини. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток цього тижня народилося більше — їх 15, а хлопчиків 9. У перинатальному центрі на світ з’явилися 20 діток — 13 дівчаток та 7 хлопчиків. Також цього тижня тут народилася двійня — хлопчик та дівчинка.

У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» на світ з’явилися 4 малюків — 2 дівчинки та 2 хлопчики.

Нагадаємо, тижнем раніше, із 19 по 25 січня, у Кременчуці народилися 26 малюків. Серед них — двійня дівчаток.