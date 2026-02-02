У Полтаві після бійки в парку Перемоги постраждав юнак

У Полтаві поліція розпочала досудове розслідування за фактом бійки, яка сталася у парку Перемоги. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Інцидент трапився 31 січня близько 22.30. До правоохоронців звернувся 19-річний місцевий житель, який повідомив, що отримав тілесні ушкодження від невідомих осіб.
За цим фактом слідчі почали розслідування за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Процесуальний нагляд здійснює Полтавська окружна прокуратура.
Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, причетних до правопорушення. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці під час бійки біля розважального закладу поранили чоловіка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.