3 січня близько 23.30 у Лохвиці під час бійки біля розважального закладу поранили чоловіка. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За інформацією правоохоронців, між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 25-річний житель Лохвиці дістав пістолет і здійснив кілька пострілів — у повітря та в бік одного з учасників конфлікту.
Унаслідок пострілу поверхневе поранення отримав 39-річний місцевий мешканець. Слідчі вилучили спецзасіб, з якого могли стріляти, а також стріляні гільзи та направили їх на експертизу.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група відділення №2 Миргородського райвідділу поліції.
Слідчі Миргородського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Причини та детальні обставини події встановлює слідство.
