У Лохвиці під час бійки біля розважального закладу поранили чоловіка

3 січня близько 23.30 у Лохвиці під час бійки біля розважального закладу поранили чоловіка. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За інформацією правоохоронців, між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 25-річний житель Лохвиці дістав пістолет і здійснив кілька пострілів — у повітря та в бік одного з учасників конфлікту.

Унаслідок пострілу поверхневе поранення отримав 39-річний місцевий мешканець. Слідчі вилучили спецзасіб, з якого могли стріляти, а також стріляні гільзи та направили їх на експертизу.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група відділення №2 Миргородського райвідділу поліції.

— Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили попередні обставини конфлікту та осіб, причетних до події, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Слідчі Миргородського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Причини та детальні обставини події встановлює слідство.

