ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Полтаві поліція зупинила нетверезого водія без права керування

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 157

 

Чоловіка, якого суд уже позбавив права керування, патрульні виявили за кермом із ознаками наркотичного сп’яніння

Учора, 4 січня, близько 21.00, на вулиці Великотирнівській патрульні поліцейські зупинили автомобіль Ford Focus за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавщини.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан спʼяніння водій відмовився.

Крім того, перевіривши документи, поліцейські з’ясували, що керманич уже притягувався до відповідальності за керування в нетверезому стані та був позбавлений судом права керування транспортними засобами.

На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за:

  • ч. 2 ст. 130 КУпАП — повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння;
  • ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування;
  • ч. 5 ст. 126 КУпАП — повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня п'яний чоловік із Полтавщини викрав автобус та влаштував ДТП.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: нетверезий водій поліція Полтавщини патрульні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх