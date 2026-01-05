У Полтаві поліція зупинила нетверезого водія без права керування

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 157

Чоловіка, якого суд уже позбавив права керування, патрульні виявили за кермом із ознаками наркотичного сп’яніння

Учора, 4 січня, близько 21.00, на вулиці Великотирнівській патрульні поліцейські зупинили автомобіль Ford Focus за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавщини.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан спʼяніння водій відмовився.

Крім того, перевіривши документи, поліцейські з’ясували, що керманич уже притягувався до відповідальності за керування в нетверезому стані та був позбавлений судом права керування транспортними засобами.

На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за:

ч. 2 ст. 130 КУпАП — повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування;

ч. 5 ст. 126 КУпАП — повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права.

