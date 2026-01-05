У Полтаві поліція зупинила нетверезого водія без права керування

Чоловіка, якого суд уже позбавив права керування, патрульні виявили за кермом із ознаками наркотичного сп’яніння
Учора, 4 січня, близько 21.00, на вулиці Великотирнівській патрульні поліцейські зупинили автомобіль Ford Focus за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавщини.
Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан спʼяніння водій відмовився.
Крім того, перевіривши документи, поліцейські з’ясували, що керманич уже притягувався до відповідальності за керування в нетверезому стані та був позбавлений судом права керування транспортними засобами.
На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за:
Нагадаємо, що в ніч на 3 січня п'яний чоловік із Полтавщини викрав автобус та влаштував ДТП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.