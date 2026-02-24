У Кременчуці тривають скарги на роботу Пенсійного фонду: депутати готують звернення до Кабміну

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 549

Частину послуг ПФУ вже приймає ЦНАП, але вони можуть робити не все

У Кременчуці депутати міської ради вкотре порушили питання неналежної організації роботи місцевого відділення Пенсійного фонду на вулиці Великій Набережній, 9. Із відповідним запитом під час сесії виступив депутат Геннадій Іванян.

За словами депутата, до нього регулярно звертаються містян зі скаргами на великі черги, складність отримання послуг та бюрократичні помилки під час оформлення документів.

Одне відділення на все місто

Наразі у Кременчуці працює лише одне відділення Пенсійного фонду, яке обслуговує жителів усіх районів. Це створює надмірне навантаження.

Депутат зазначив, що люди змушені їхати через усе місто, зокрема і з пересадками. Особливо складно це для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та маломобільних категорій населення.

За його словами, відвідувачі займають черги з 5–6 ранку. Електронна система працює формально — талони видаються без зазначення часу прийому, лише з порядковим номером, що фактично не скасовує «живу» чергу.

Крім того, містяни скаржаться на технічні помилки в документах, розбіжності в персональних даних, необхідність повторно подавати заяви, відсутність інформування про готовність документів.

Окремо депутат звернув увагу на порядок дій під час повітряних тривог: людей просять залишати приміщення без належних умов очікування, а повноцінного укриття немає.

ЦНАП частково робить роботу ПФУ, але не все

Іванян запропонував звернутися до Кабінету Міністрів України, Пенсійного фонду України та Полтавської ОВА з вимогою розглянути ситуацію на державному рівні.

Серед варіантів вирішення — передача частини функцій із прийому документів до Центріу надання адміністративних послуг.

Як повідомила керівниця ЦНАПу Тетяна Печериця, нині у Кременчуцькій громаді працюють чотири філії установи, які вже надають частину послуг Пенсійного фонду.

Трохи цифр:

через ЦНАП надають 44 послуги Пенсійного фонду;

у 2025 році прийняли 9,5 тисяч заяв;

з початку 2026 року — вже 1800 заяв;

загалом ЦНАП надає 566 різних адміністративних послуг.

Вона наголосила, що прийом документів у ЦНАПі комфортніший: працює повноцінна електронна черга з визначенням часу прийому. Водночас є обмеження: ЦНАП не має повноважень приймати заяви на призначення пенсії — це може робити лише Пенсійний фонд.

Депутати підтримали звернення

Під час обговорення депутати зазначили, що попередні звернення до Пенсійного фонду вже направляли, однак кардинальних змін поки немає.

У результаті міська рада підтримала депутатський запит. Документ буде направлено як офіційне звернення до Кабінету Міністрів України.

Депутати також закликали кременчужан активніше користуватися послугами ЦНАПів для подання документів, щоб зменшити навантаження на єдине відділення Пенсійного фонду.

Чиновники також планують провести додаткові зустрічі з представниками Пенсійного фонду та керівниками депутатських фракцій, аби напрацювати можливі оперативні рішення на місцевому рівні.

Питання організації роботи відділення залишається відкритим і, за словами депутатів, потребує системних рішень на державному рівні.