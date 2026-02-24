Довічне ув’язнення за $30: СБУ затримала двох осіб, які погодилися зареєструвати на себе Starlink для російських окупантів

Російські спецслужби запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються російськими військовими

Контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили на Одещині двох громадян України, яких росіяни завербували для незаконної реєстрації систем Starlink. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. Вони потрапили «у поле зору» російських спецслужб через Телеграм-канали із пошуку «легких заробітків».

Як встановило розслідування, представники спецслужби держави-агресора запропонували їм по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються російськими військовими.

Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до цієї схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для «походу в ЦНАП» вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали обох завербованих. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, інструкціями щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Обох фігурантів взяли під варту.

СБУ нагадує, що допомога росіянам із реєстрацією терміналів Starlink — це кримінальний злочин.

— Ворог діє як напряму — розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати», тому звертаються «по допомогу» до українських громадян, — йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.

Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками — терміново повідомте про це СБУ:

Чат-бот «Спали» ФСБшника».

Тел.: 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

— Особи, які добровільно допомагають ворогу — стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових та цивільних, а також обстрілам мирних українських міст. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку, — попереджає СБУ.

