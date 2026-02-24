Під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув воїн з Кременчуччини Юрій Шулещенко

5 лютого 2026 року загинув молодший сержант Юрій Леонідович Шулещенко. Командир танка танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А4741 загинув під час виконання бойового завдання у районі села Малинівка Дніпропетровської області.

Воїн народився 2 травня 1990 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення гімназії здобув фах молодшого спеціаліста з економіки підприємства у місцевому політехнічному технікумі. Працював приватним підприємцем. У 2017 році переїхав до Кегичівської громади Харківської області, де працював водієм у воєнізованій охороні.

До лав Збройних Сил України став добровольцем на початку повномасштабного вторгнення — 4 березня 2022 року. Поховали воїна на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.