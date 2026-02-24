Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський нагородив техніка БПЛА з Кременчука «Золотим хрестом»

Ярослав був мобілізований до лав ЗСУ Кременчуцьким районним ТЦК та СП і потрапив до 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський нагородив нагрудним знаком «Золотий хрест» військовослужбовця 95 ОДШБр на ім’я Ярослав за мужність та результативне виконання бойових завдань. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП з посиланням на відділення комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліськоїа бригади ДШВ ЗСУ.

Десантник родом з Кременчука. Він був мобілізований до лав ЗСУ Кременчуцьким районним ТЦК та СП і за розподілом потрапив до 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

У бригаді Ярослав швидко став «своїм». Він працює там, де від уважності й рішень залежить безпека побратимів. Наразі він служить техніком у батальйоні безпілотних систем, а там робота не зводиться лише до польотів — є догляд за технікою, логістикою тощо.

Боєць зізнається, що спершу в армії йому все було незвично: темп служби, навчання, нові правила та відповідальність. Але з часом прийшло розуміння, що саме твоя робота є частиною спільної сили бригади ДШВ.

— Спочатку все незвично. А коли потрапляєш у бригаду, вже обираєш свій шлях. Головне докласти трохи зусиль вчитися, тоді і робота в задоволення, — говорить десантник.

Він розповів про один із моментів, який запам’ятався найбільше.

— Був момент під час супроводу майна на позиції. Я помітив ворожий дрон і одразу дав команду водієві зреагувати. Дрон вдалося знешкодити. Так ми зберегли і майно підрозділу, і життя побратима, — згадав Ярослав.

Він зауважив, що під час виконання завдань у складі роти безпілотних систем його робота дозволяє завдавати противнику відчутних втрат.

— Коли працюєш із важкими безпілотниками, то треба мати «холодну» голову. Є ціль — значить працюємо. Результат важливий, бо це про безпеку наших людей, — каже воїн.

