Військовослужбовець з Полтавщини отримав «Золотого Хреста» за мужність та виконання бойових завдань

Молодший сержант Ігор Даниленко воює з 2022 року, брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі
Молодшого сержанта із Сергіївської громади на Полтавщині Ігоря Даниленка відзначили «Золотим Хрестом» — нагородою Головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі громади.
Відомо, що Ігор Даниленко — командир танка, на службу у лавах Збройних сил України став у липні 2022 року. За цей ас встиг взяти участь у боях на території Донецької, Харківської і Запорізької областей.
Нагороду захисгникові вручили за проявлену мужність та успішне виконання бойових завдань.
Нагадаємо, нещодавно «Золотого Хреста» від Головкома отримав старший сержант із Решетилівки, боєць 32-ї окремої механізованої Сталевої бригади Руслан Коляка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.