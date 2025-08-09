Військовослужбовець з Полтавщини отримав «Золотого Хреста» за мужність та виконання бойових завдань

Молодший сержант Ігор Даниленко воює з 2022 року, брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі

Молодшого сержанта із Сергіївської громади на Полтавщині Ігоря Даниленка відзначили «Золотим Хрестом» — нагородою Головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що Ігор Даниленко — командир танка, на службу у лавах Збройних сил України став у липні 2022 року. За цей ас встиг взяти участь у боях на території Донецької, Харківської і Запорізької областей.

Нагороду захисгникові вручили за проявлену мужність та успішне виконання бойових завдань.

Нагадаємо, нещодавно «Золотого Хреста» від Головкома отримав старший сержант із Решетилівки, боєць 32-ї окремої механізованої Сталевої бригади Руслан Коляка.