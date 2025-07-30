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Військовий з Полтавщини отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 216

 

Руслан Коляка пройшов шлях від сержанта до молодшого лейтенанта, двічі зазнавши тяжких поранень

Військовий із Полтавщини Руслан Коляка, боєць 32-ї окремої механізованої Сталевої бригади, отримав нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

У ТЦК зазначають, що Руслан проходить службу в цій бригаді з лютого 2023 року. Починав службу сержантом, а нині має офіцерське звання молодшого лейтенанта і командує взводом. Нагороду ж отримав ще у званні старшого сержанта, згідно з наказом від 22 квітня 2025 року.

Відомо, що до війни Руслан Коляка був учителем англійської мови та предмета «Захист України». Став на захист країни у 2015-2016 роках — тоді під час антитерористичної операції воював на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення знову добровільно вступив до лав армії: певний час проходив службу у складі Шостого відділу Полтавського районного ТЦК та СП в Решетилівці, а у лютому 2023 року перевівся до бойової бригади.

Під час служби в 32-й бригаді Руслан брав участь у боях на Харківщині та Донеччині. Двічі був поранений: поблизу села Синьківка на Куп’янщині та біля Покровська на Донеччині. Після тривалого лікування в липні 2025 року повернувся на фронт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що «Золотий хрест» отримав військовослужбовець Олег «Інженер» із 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації: захисник збив російську ракету.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: нагородження Золотий хрест
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