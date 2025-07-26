Військовий з Полтавщини отримав «Золотий хрест». Він збив російську ракету

Військовослужбовець Олег з позивним «Інженер» отримав від Головнокомандувача відзнаку «Золотий Хрест» за збиття російської ракети. Воїн служить у з 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації. Про це розповіли у Полтавському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки 24 липня.
Ракету військовий збив разом зі своїми побратимами.
Нагадаємо, морський піхотинець з Кременчука Сергій Горошко отримав від Головнокомандувача ЗСУ почесну відзнаку «Золотий хрест»
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