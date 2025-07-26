Військовий з Полтавщини отримав «Золотий хрест». Він збив російську ракету

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 274

Військовослужбовець Олег з позивним «Інженер» отримав від Головнокомандувача відзнаку «Золотий Хрест» за збиття російської ракети. Воїн служить у з 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації. Про це розповіли у Полтавському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки 24 липня.

Ракету військовий збив разом зі своїми побратимами.

— По команді «Ракетна небезпека» вийшли на свої пости, щоб приготуватись до збиття ворожих цілей. Ми всі стріляли по шахідам, в ту ніч був масований обстріл, і саме в цей момент пролітала ракета, яку разом збили. Ми були всі на такому адреналіні, що навіть не усвідомили спочатку, що трапилось. Я зрозумів, що було збиття, але точно не «шахеда», — згадує Інженер. — Уламки падали, як у фільмах про виверження вулкана: лавина іскор, пил, жар. Виникла пожежа. Побратими поїхали її гасити. А коли приїхали ДСНС, виявилося, що в тій ракеті були касетні боєприпаси. То справжнє диво, що вони не здетонували.

Нагадаємо, морський піхотинець з Кременчука Сергій Горошко отримав від Головнокомандувача ЗСУ почесну відзнаку «Золотий хрест»