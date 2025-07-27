У Кременчуцькому районі пошкоджено будівлі від уламків безпілотників — ОВА

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 686

У ніч на 27 липня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксували падіння уламків російських безпілотників. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації

Є пошкодження 4 приватних будинків та 3 господарчих споруд. Постраждалих внаслідок атаки немає, розповіли в ОВА.

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ по Полтавщині 12 липня постраждала одна людина.