На Полтавщині дрони пошкодили будинки, є травмований (доповнено)

Вчора, 21:41 Переглядів: 1 087

Сили ППО збили більшість цілей, але уламки влучили в житло

13 липня Росія вкотре атакувала Полтавщину дронами-камікадзе. За повідомленням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, більшість БпЛА вдалося збити силами протиповітряної оборони.

Утім, уламки пошкодили три житлові будинки на території Полтавської громади. Внаслідок атаки постраждала одна людина — їй надають необхідну медичну допомогу.

Наразі триває фіксація наслідків удару та відновлювальні роботи. Інші подробиці обіцяють повідомити згодом.

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Як повідомила виконувачка обов'язків мера Полтави Катерина Ямщикова о 23.12, внаслідок обстрілу пошкоджені 4 приватні будинки, 2 з них зазнали значних руйнувань: вибиті вікна, розбиті дахи.

Здійснено попередній огляд території. Зранку розпочнуться роботи з ліквідації наслідків із залученням комунальної техніки.

Одна людина постраждала. Чоловікові надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що підрозділ НГУ, що діє у Кременчуцькому районі, за останні три місяці збив 13 повітряних цілей — дронів і ракет. Це найвищий показник у Полтавській області.