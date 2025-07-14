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Наслідки удару по Полтаві: пошкоджено вже п’ять будинків, триває ліквідація

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 261

 Станом на ранок 14 липня відомо про нові руйнування

Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомила про оновлену інформацію щодо наслідків російської атаки на території Полтавської громади, що сталася ввечері 13 липня.

Станом на 9.00 14 липня кількість пошкоджених будинків зросла до п’яти. Зокрема, зафіксовано:

  • 15 вибитих вікон;
  • 2 зруйновані дахи;
  • 1 повалена стіна;
  • 1 вибиті двері.

До ліквідації наслідків залучені 11 осіб та 1 одиницю техніки. Вони розчищають завали, прибирають уламки, координують роботу екстрених служб і проводять обстеження прилеглих територій для повної фіксації пошкоджень.

Нагадуємо, під час атаки постраждала одна людина — їй надають медичну допомогу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава наслідки атаки
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