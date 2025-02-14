В останні місяці російська армія майже щодня атакує Україну безпілотниками (БпЛА). Сили Протиповітряної оборони для протидії «Шахедам» зазвичай використовують великокаліберні кулемети, які знаходяться на озброєнні мобільних вогневих груп.

Він зазначив, що в жодному разі не можна спостерігати за роботою ППО, як це люблять робити українці.

Наші захисники стріляють в небо, але все, що летить вгору, неодмінно падає на землю. Тож, окрім загрози від «Шахедів» чи їх уламків у разі збиття БпЛА, існує реальна загроза отримати ураження від кулі великокаліберного кулемета, яка просто падає додолу після втрати пробивної сили. І падати може за кілька кілометрів від кулемета, з якої її вистрелили.

— Треба думати про безпеку. Краще сховатися й в жодному разі не перебувати на вулиці чи біля вікон. Це дуже небезпечно! Подивіться на калібр й тільки уявить, що буде, якщо ви потрапите під такий «сталевий дощ».

«Сталево-свинцевий дощ» випав у «Міському саду»: під нього можна потрапити, якщо перебувати на вулиці під час роботи ППО

Вага куль великокаліберних кулеметів, які зазвичай використовує українська ППО проти російських «Шахедів», становить від 48 до 64 грамів залежно від калібру кулемета та виду патронів, що використовують.

Тож, під час повітряної тривоги та роботи ППО, якщо не знаходитеся в укритті, краще не виходити просто неба й триматись якнайдалі від вікон, щоб не потрапити під «сталево-свинцевий дощ».