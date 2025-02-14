НБУ може скасувати ліміт на карткові перекази в 150 тисяч гривень

Голова НБУ заявив, що обмеження на перекази можуть скасувати через 1-2 місяці, якщо банки ефективно перевірятимуть клієнтів
Національний банк України може скасувати обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень уже за один-два місяці.
Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes зазначив, що сам по собі ліміт не розв’язує проблему дропів (осіб, які оформлюють рахунки для шахрайських схем).
Розв’язання проблеми можливе лише з комплексом заходів, включаючи впровадження спеціального реєстру дропів, над яким зараз працюють.
Банки мають удосконалити внутрішній контроль, застосовуючи ризик-орієнтований підхід «знай свого клієнта».
Рішення покликане спростити фінансові операції для громадян, зберігаючи безпеку банківської системи.
Нагадаємо, що торік Національний банк України встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».
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