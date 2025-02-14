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НБУ може скасувати ліміт на карткові перекази в 150 тисяч гривень

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 190

Голова НБУ заявив, що обмеження на перекази можуть скасувати через 1-2 місяці, якщо банки ефективно перевірятимуть клієнтів

Національний банк України може скасувати обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень уже за один-два місяці.

Що відомо

Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes зазначив, що сам по собі ліміт не розв’язує проблему дропів (осіб, які оформлюють рахунки для шахрайських схем).

Розв’язання проблеми можливе лише з комплексом заходів, включаючи впровадження спеціального реєстру дропів, над яким зараз працюють.

Банки мають удосконалити внутрішній контроль, застосовуючи ризик-орієнтований підхід «знай свого клієнта».

Що буде далі

  1. 1 лютого набрав чинності меморандум, що зобов’язує банки посилити перевірку клієнтів.
  2. Протягом 1-2 місяців НБУ оцінюватиме ефективність нових процедур.
  3. Якщо оновлені процеси працюватимуть належним чином, обмеження на перекази з картки на картку буде скасовано.

Рішення покликане спростити фінансові операції для громадян, зберігаючи безпеку банківської системи.

Нагадаємо, що торік Національний банк України встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: НБУ обмеження ліміт банки банківська картка
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