НБУ може скасувати ліміт на карткові перекази в 150 тисяч гривень

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Голова НБУ заявив, що обмеження на перекази можуть скасувати через 1-2 місяці, якщо банки ефективно перевірятимуть клієнтів

Національний банк України може скасувати обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень уже за один-два місяці.

Що відомо

Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes зазначив, що сам по собі ліміт не розв’язує проблему дропів (осіб, які оформлюють рахунки для шахрайських схем).

Розв’язання проблеми можливе лише з комплексом заходів, включаючи впровадження спеціального реєстру дропів, над яким зараз працюють.

Банки мають удосконалити внутрішній контроль, застосовуючи ризик-орієнтований підхід «знай свого клієнта».

Що буде далі

1 лютого набрав чинності меморандум, що зобов’язує банки посилити перевірку клієнтів. Протягом 1-2 місяців НБУ оцінюватиме ефективність нових процедур. Якщо оновлені процеси працюватимуть належним чином, обмеження на перекази з картки на картку буде скасовано.

Рішення покликане спростити фінансові операції для громадян, зберігаючи безпеку банківської системи.

Нагадаємо, що торік Національний банк України встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».