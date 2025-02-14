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Російський дрон влучив укриття над зруйнованим реактором ЧАЕС — Зеленський

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 521 Коментарів: 1

Пожежу ліквідовано, радіаційний фон у нормі, але загроза зберігається

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Про це у телеграмі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Це укриття Україна будувала разом із країнами Європи, США та іншими державами, що підтримують глобальну безпеку. Росія ж стала єдиною державою у світі, яка атакує ядерні об’єкти, окуповує атомні станції та веде бойові дії, не зважаючи на можливі катастрофічні наслідки.

У МАГАТЕ підтвердили, що на Чорнобильській АЕС уночі 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, і зайнялася пожежа.

Наслідки удару

Внаслідок атаки укриття зазнало суттєвих пошкоджень. Пожежу, що виникла після удару, вдалося загасити. За даними екологічного моніторингу, радіаційний фон у зоні ЧАЕС не підвищився, однак ситуацію продовжують контролювати.

Україна закликає міжнародну спільноту до посиленого тиску на агресора та притягнення Росії до відповідальності за її злочини.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ЧАЕС дрони наслідки атаки
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Коментарі: 1

1 376
evil:
Сьогодні, 11:46

Реакція Зілєнскава така, наче нічого страшного не відбулося. Наче якась пересічна подія. Наче путін вседюдно подзюрив на нього, а Зілєнскій відтерся від сечі й каже: все в порядку! Радіація в норм!!

Решта світу подивилась на це та каже. Ну раз все добре , то й не треба хвилюватись....

Мені дивно. Якшо тебе обіцяли, а ти проковтнув, не дивуйся шо завтра на тебе насеруть...

Так буває, коли дуже хотів #уйлу в очі подивитись, а по факту виходить шо путін дзюре йому в очі...й посміхається...


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