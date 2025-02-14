У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Про це у телеграмі повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Це укриття Україна будувала разом із країнами Європи, США та іншими державами, що підтримують глобальну безпеку. Росія ж стала єдиною державою у світі, яка атакує ядерні об’єкти, окуповує атомні станції та веде бойові дії, не зважаючи на можливі катастрофічні наслідки.
У МАГАТЕ підтвердили, що на Чорнобильській АЕС уночі 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, і зайнялася пожежа.
Внаслідок атаки укриття зазнало суттєвих пошкоджень. Пожежу, що виникла після удару, вдалося загасити. За даними екологічного моніторингу, радіаційний фон у зоні ЧАЕС не підвищився, однак ситуацію продовжують контролювати.
Україна закликає міжнародну спільноту до посиленого тиску на агресора та притягнення Росії до відповідальності за її злочини.
Нагадаємо, що вночі російські війська здійснили масовану атаку по території України, запустивши 133 ударні безпілотники.
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