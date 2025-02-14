Російський дрон влучив укриття над зруйнованим реактором ЧАЕС — Зеленський

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 521 Коментарів: 1

Пожежу ліквідовано, радіаційний фон у нормі, але загроза зберігається

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Про це у телеграмі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Це укриття Україна будувала разом із країнами Європи, США та іншими державами, що підтримують глобальну безпеку. Росія ж стала єдиною державою у світі, яка атакує ядерні об’єкти, окуповує атомні станції та веде бойові дії, не зважаючи на можливі катастрофічні наслідки.

У МАГАТЕ підтвердили, що на Чорнобильській АЕС уночі 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, і зайнялася пожежа.

Наслідки удару

Внаслідок атаки укриття зазнало суттєвих пошкоджень. Пожежу, що виникла після удару, вдалося загасити. За даними екологічного моніторингу, радіаційний фон у зоні ЧАЕС не підвищився, однак ситуацію продовжують контролювати.

Україна закликає міжнародну спільноту до посиленого тиску на агресора та притягнення Росії до відповідальності за її злочини.