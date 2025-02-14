Вночі Україна збила 73 безпілотники: на Полтавщині також працювала ППО

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 76

У ніч на 14 лютого російські війська здійснили масовану атаку по території України, запустивши 133 ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори з різних напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Протиповітряна оборона відбивала атаку за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 8.30 знищили 73 ударні дрони Shahed та інші типи безпілотників у 11 областях: Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській.

Ще 58 безпілотників-імітаторів не досягли цілей через втрату локації та не спричинили негативних наслідків.

Найбільше постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Нагадаємо, що вночі на Полтавщині чули вибухи.