На Полтавщині прогнозують туман, снігопади та ожеледицю

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 0

Водіям і пішоходам радять бути обережними

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні погодні явища в регіоні.

У найближчу годину та в першій половині дня 14 лютого очікується туман із видимістю 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).