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На Полтавщині прогнозують туман, снігопади та ожеледицю

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 0

 Водіям і пішоходам радять бути обережними

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні погодні явища в регіоні.

У найближчу годину та в першій половині дня 14 лютого очікується туман із видимістю 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).

У другій половині дня погода зміниться: із західних районів області прийде сніг, а на півдні можливий дощ. Вночі та вранці 15 лютого очікується снігопад.

Метеорологи прогнозують різкі температурні коливання:

  • 14 лютого температура підвищиться до 0…+2°C;
  • 15 лютого протягом доби похолодає до -5…-10°C.

Такі зміни погоди спричинять ожеледицю на дорогах та нарощування снігового покриву до 5–10 см. Водіям і пішоходам радять бути обережними.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: погода туман сніг ожеледиця
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