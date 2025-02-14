На Полтавщині прогнозують туман, снігопади та ожеледицю

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні погодні явища в регіоні.
У найближчу годину та в першій половині дня 14 лютого очікується туман із видимістю 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).
У другій половині дня погода зміниться: із західних районів області прийде сніг, а на півдні можливий дощ. Вночі та вранці 15 лютого очікується снігопад.
Метеорологи прогнозують різкі температурні коливання:
Такі зміни погоди спричинять ожеледицю на дорогах та нарощування снігового покриву до 5–10 см. Водіям і пішоходам радять бути обережними.
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