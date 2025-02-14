В Україні скасували золоті та срібні медалі для випускників

Міністерство освіти скасувало нагородження випускників золотими та срібними медалями. Відтепер у документах буде лише формулювання «з відзнакою»
Міністерство освіти і науки України офіційно скасувало нагородження золотими та срібними медалями за особливі досягнення у навчанні. Відтепер у документах про освіту буде використовуватися формулювання «з відзнакою». Про це йдеться у наказі МОН №1771.
Попри нові правила, свідоцтва з відзнакою залишаються чинними й на попередніх документах про освіту.
Нагадаємо, торік у Кременчуці медалями нагородили 120 випускників: 101 учень отримав золоту медаль та ще 19 — срібні медалі.
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