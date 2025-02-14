В Україні скасували золоті та срібні медалі для випускників

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

Міністерство освіти скасувало нагородження випускників золотими та срібними медалями. Відтепер у документах буде лише формулювання «з відзнакою»

Міністерство освіти і науки України офіційно скасувало нагородження золотими та срібними медалями за особливі досягнення у навчанні. Відтепер у документах про освіту буде використовуватися формулювання «з відзнакою». Про це йдеться у наказі МОН №1771.

Що змінилося

Формулювання «золота медаль» та «срібна медаль» вилучено з офіційних документів.

У свідоцтвах про освіту тепер зазначатиметься: «свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою».

Позначення «ЗМ» (золота медаль) та «СМ» (срібна медаль) замінено на «ЗВ» (свідоцтво з відзнакою).

Попри нові правила, свідоцтва з відзнакою залишаються чинними й на попередніх документах про освіту.

Нагадаємо, торік у Кременчуці медалями нагородили 120 випускників: 101 учень отримав золоту медаль та ще 19 — срібні медалі.